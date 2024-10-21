Жителям Подмосковья рассказали, как сменить УК в многоквартирном доме

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали о том, какие шаги необходимо выполнить для смены управляющей компании в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Управляющая компания в многоквартирном доме — это организация, которой собственники квартир доверяют управление, обслуживание и ремонт общего имущества дома. Если УК не выполняет своих обязанностей, жители в праве сменить ее.

Чтобы сменить УК, нужно:

провести общее собрание собственников квартир для обсуждения смены управляющей компании;

проголосовать за выбор новой управляющей организации на собрании;

подготовить протокол собрания с решением о смене;

заключить договор с новой управляющей компанией;

уведомить текущую управляющую организацию о прекращении сотрудничества;

получить все необходимые документы и информацию от предыдущей управляющей компании.

Собственники могут односторонне отказаться от исполнения договора управления домом, заключенного менее года назад, если управляющая компания не соблюдает условия договора. Они имеют право выбрать другую управляющую компанию или изменить способ управления домом на основании решения общего собрания владельцев квартир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.