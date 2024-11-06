Жителям Подмосковья рассказали, как сэкономить время и деньги при оплате ЖКУ

Специалисты МособлЕИРЦ рассказывают жителям Подмосковья, как выгодно и удобно оплачивать коммунальные счета. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

• Оплачивайте вовремя. Задолженность может увеличить сумму к оплате за счет пеней, судебных издержек, исполнительского сбора и стать причиной приостановки выплаты льгот и субсидий. Также при оплате всех счетов до Нового года, можно выиграть 3 999 рублей. Подробности можно узнать здесь.

• Не платите лишнего. При временном отсутствии, недопоставке или предоставлении некачественной услуги может быть выполнен перерасчет платы в сторону уменьшения. Подробнее о том, в каких случаях делается перерасчет, как подать заявление и какие документы понадобятся, читайте на портале «Твой Домовой».

• Установите счетчики, вовремя их поверяйте и не забывайте передавать показания. Приборы учета позволят оплачивать фактический объем потребленных услуг, избежать начислений по нормативу с учетом количества жителей и применения повышающего коэффициента.

• Подпишитесь на доставку электронных счетов и получите возможность выиграть 1 500 рублей. Это не только экологично, но и удобно: где бы вы не находились, квитанция вовремя придет на электронную почту. Электронный счёт — точная цифровая копия бумажного, он не потеряется, не испортится, надежно сохранится в личном кабинете и будет доступен для скачивания за любой период. Оплатить электронный счет без комиссии можно непосредственно из электронной почты.

• Настройте автоматическую оплату. Многие банки и платежные системы предлагают возможность настроить автоматическую оплату счетов ЖКУ. Это исключит риск просрочки.

• Получайте напоминания об оплате. В настройках мобильного телефона разрешите приложению «МосОблЕИРЦ Онлайн» отправлять вам пуш-уведомления. Так вы не пропустите срок оплаты.

• Оформите договор о рассрочке. Если финансовое положение не позволяет вовремя оплатить счета, обратитесь в управляющую или ресурсоснабжающую организацию с заявлением о рассрочке. Это позволит оплачивать долг постепенно и избежать повышения платы за счет пеней, отключения услуг, судебных и иных издержек.

• Зарегистрируйтесь в личном кабинете клиента на сайте расчётного центра или установите мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» и оплачивайте счета, проверяйте начисления, передавайте показания, не посещая клиентский офис. Регистрация займет пару минут и сэкономит много времени в будущем.

• Платите без банковской комиссии:

в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра,

в клиентских офисах расчетного центра.

• При оплате через личный кабинет привяжите счет к СБП и станьте участником акции «Привяжи клик — оплати вмиг». Вы получите шанс выиграть 1 000 рублей и сможете мгновенно оплачивать счета МосОблЕИРЦ через СБП без подтверждения и перехода в банковское приложение. Подробнее об этой и других акциях можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.