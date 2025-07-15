Жителям Подмосковья рассказали, как сэкономить на коммуналке во время отпуска
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Уезжая в отпуск, жители Московской области могут сэкономить от 3 до 8 тысяч рублей на коммунальных платежах за месяц. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Что можно пересчитать:
- водоснабжение и водоотведение — если у вас в квартире нельзя установить счетчики, что подтверждено соответствующим актом от УО, плату пересчитают по факту отсутствия;
- газ — если платите по количеству жильцов;
- вывоз мусора — если платите по площади помещения в собственности.
Что нужно сделать:
- написать заявление в управляющую организацию;
- приложить документы, подтверждающие отъезд: билеты, справки с работы, справки из больницы, любые другие подтверждения отсутствия.
Важно:
- заявление можно подать до отъезда или в течение месяца после возвращения;
- дополнительно к жилищно-коммунальным услугам также можно сэкономить на интернете, но только в случае, если сети информационно-телекоммуникационной сети не входят в состав общего имущества.
На чем сэкономить не получится:
- отопление;
- общедомовые нужды;
- содержание жилья;
- капремонт.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.