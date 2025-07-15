Жителям Подмосковья рассказали, как сэкономить на коммуналке во время отпуска ЖКХ сегодня в 18:51 Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Уезжая в отпуск, жители Московской области могут сэкономить от 3 до 8 тысяч рублей на коммунальных платежах за месяц. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.