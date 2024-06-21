сегодня в 16:09

Жителям Подмосковья рассказали, как сделать перерасчет оплаты за ЖКУ

В разгар сезона отпусков министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области напоминает жителям о возможности оформить перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги на время их отсутствия. Такие рекомендации помогут сэкономить семейный бюджет и обеспечат справедливое начисление платы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Перерасчет возможен, если один или несколько зарегистрированных в квартире жильцов отсутствуют более пяти календарных дней подряд.

Перерасчет делается по следующим услугам: обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО); холодное и горячее водоснабжение; водоотведение; электроснабжение; газоснабжение.

По этим услугам, исключая обращение с ТКО, перерасчет осуществляется при условии отсутствия индивидуальных счетчиков и технической невозможности их установки.

Перерасчет не выполняется за отопление, содержание жилого помещения и услуги на общедомовые нужды (ОДН).

Заявление в управляющую организацию или в МосОблЕИРЦ можно подать до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения, приложив документы, подтверждающие продолжительность отсутствия.

Это могут быть: ж/д или авиабилеты, счета за проживание в гостинице, справка из садового товарищества и т.д.

При отсутствии счетчика также может понадобиться акт о технической невозможности его установки, который можно получить в управляющей или ресурсоснабжающей организации.

Чтобы не переплачивать за время отсутствия, достаточно передать показания счетчиков. При нулевом расходе и начисления будут нулевыми. Важно передавать текущие показания счетчика, а не нули.

Подробнее узнать о перерасчете можно на портале «Твой Домовой».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев