Жителям Подмосковья рассказали, как растет коммунальный долг

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В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ с 9 сентября в 10 раз подорожает государственная пошлина при обращении в суд. Это значит, что коммунальным должникам придется оплатить не только сумму долга, но и весьма значительные дополнительные издержки, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Обязанность вносить плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги установлена статьей 153 ЖК РФ. Срок оплаты, как правило — до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Если оплата в срок не поступает, законодательством предусмотрены различные способы воздействия на недобросовестных потребителей. Это пени, ограничение услуг, приостановка выплаты льгот и субсидий, взыскание задолженности через суд. В последнем случае на должника может быть возложена оплата судебных издержек, арестованы банковские счета и имущество.

Подать на должника в суд могут поставщики жилищно-коммунальных услуг и ресурсов или по их поручению МосОблЕИРЦ.

При обращении в суд истец оплачивает госпошлину. Затем, если решение суда вынесено в пользу истца, после вступления в силу судебного постановления должник возмещает пошлину.

С 9 сентября минимальный размер госпошлины при обращении юридических лиц с исковым заявлением возрастает с 400 до 4 тыс. рублей, а с заявлением о вынесении судебного приказа — с 200 до 2 тыс. рублей.

Ниже минимального размера заплатить пошлину нельзя. Даже если долг будет 1 рубль, госпошлина составит 2 тыс. рублей.

Пошлина растет вместе с суммой задолженности:

при долге от 100 001 до 300 000 рублей госпошлина составит 4 000 рублей + 3% от суммы;

от 300 001 до 500 000 — 10 000 рублей + 2,5% от суммы, превышающей 300 000 рублей;

от 500 001 до 1 млн — 15 000 + 2% от суммы, превышающей 500 000 рублей;

от 1 000 001 до 3 млн — 25 000 + 1% от суммы, превышающей 1 млн рублей.

Если исполнительный документ не оплачен течение 5 дней, с должника взимается исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания, но не менее 1 тыс. рублей. Сбор рассчитывается от всей взысканной в суде суммы, включая долг и госпошлину.

Сумма долга, при наличии, указана в едином платежном документе и в личном кабинете МосОблЕИРЦ.

Узнать об открытии исполнительного производства и суммы к взысканию можно на сайте управления федеральной службы судебных приставов по Московской области.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.