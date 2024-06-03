Жителям Подмосковья рассказали, как предотвратить засоры на сетях водоотведения

Заместитель генерального директора по эксплуатации ГУП МО «КС МО» Юрий Зубков рассказал, что специалисты коммунальных услуг извлекают килограммы мусора из канализационных колодцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По его словам, в канализацию попадает не только мелкий мусор, но и достаточно крупные предметы. И все же, самой большой проблемой последних лет стали влажные салфетки. Нетканый материал, из которого они сделаны, переплетается и создает непроходимость участков канализационных коллекторов, забивает колодцы.

«Они сматываются в «куклы» переплетаются в «косы». На выходе эта «кукла» может быть приличных размеров, а «косы» достигать в длину несколько метров. Сплетаясь с остальным мусором салфетки напрочь забивают систему, выводят из строя насосы, приводя к серьезным технологическим инцидентам», — уточнил специалист.

Влажные салфетки смывать в унитаз нельзя. Они не растворяются в воде, а наматываются на звенья металлических решеток и могут привести к авариям на коллекторах и поломке оборудования.

Еженедельно филиалы устраняют более 500 засоров на сетях водоотведения, большая часть из которых происходит из-за сброса нерастворимых веществ в канализацию, преимущественно влажных салфеток. Ответственное отношение к использованию нетканых салфеток и их правильной утилизации поможет поддержать коммунальную инфраструктуру городских округов и экологию Подмосковья для комфортного проживания в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.