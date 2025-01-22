Жителям Подмосковья рассказали, как правильно утилизировать опасные отходы
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Все виды отходов оказывают различное воздействие на природу. Некоторые из них разлагаются естественным образом и не наносят вреда экосистеме, другие же способны вызвать серьезные экологические проблемы. В зависимости от уровня опасности отходы подразделяются на 5 классов. Жителям Подмосковья рассказали, как правильно избавляться от шприцев, ламп и т. д. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Первый класс отходов — чрезвычайно опасный, который представляет угрозу для здоровья человека и окружающей среды.
К ним относятся:
- медицинские отходы (использованные шприцы, ртутные термометры, остатки лекарств и другие медицинские изделия);
- химические вещества (остатки моющих и чистящих средств, пестицидов, растворителей и прочих химикатов);
- электронные отходы (старая техника, включая компьютеры, телевизоры и другие устройства, содержащие тяжелые металлы и токсичные вещества);
- автомобильные отходы (аккумуляторы, шины и использованные масла);
- люминесцентные лампы (содержат ртуть и требуют особых условий для утилизации);
- строительные отходы (материалы, содержащие асбест и другие опасные соединения).
На территории Московской области действуют пункты сбора для утилизации опасных отходов, например, «Мегабак». Площадки принимают различные осветительные приборы: галогенные, светодиодные, люминесцентные лампы, стандартные лампы накаливания. А также ртутные термометры, аккумуляторы и батарейки.
Подробнее ознакомиться со списком классов отходов можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.