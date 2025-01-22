Жителям Подмосковья рассказали, как правильно утилизировать опасные отходы

Все виды отходов оказывают различное воздействие на природу. Некоторые из них разлагаются естественным образом и не наносят вреда экосистеме, другие же способны вызвать серьезные экологические проблемы. В зависимости от уровня опасности отходы подразделяются на 5 классов. Жителям Подмосковья рассказали, как правильно избавляться от шприцев, ламп и т. д. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.