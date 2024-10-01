Жителям Подмосковья рассказали, как правильно рассчитать плату за отопление

С наступлением отопительного сезона министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминает жителям региона о порядке расчета платы за отопление. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно действующим правилам, существует 2 способа оплаты за отопление:

Равномерная оплата в течение года

Это самый распространенный способ. С момента установки общедомового прибора учета (ОДПУ), расчет осуществляется по установленному нормативу. До конца первого квартала года, следующего за истекшим производится корректировка платы по показаниям ОДПУ за прошедший год.

Оплата в течение отопительного сезона

Этот метод чаще всего применяют дома с индивидуальными тепловыми пунктами. Плата рассчитывается на основе ежемесячных показаний ОДПУ. В этом случае корректировка не производится.

Проверить корректность расчетов можно самостоятельно, запросив необходимые документы у исполнителя коммунальной услуги. Если у вас есть вопросы или вы не согласны с начислениями — обращайтесь в министерство для решения проблемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.