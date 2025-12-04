Жителям Подмосковья рассказали, как правильно платить за отопление
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области напоминает жителям региона о порядке расчета и начисления платы за коммунальную услугу «отопление», сообщает пресс-служба ведомства.
Оплата осуществляется ежемесячно.
Тарифы утверждаются Комитетом по ценам и тарифам МО.
Объем потребления определяется по индивидуальным приборам учета или нормативам.
Существует два способа начисления платы за отопление:
- по факту: оплату вносят только в отопительный сезон — 7 месяцев в году.
- равномерно: платежи распределяются на весь год.
Формула расчета проста — тариф, умноженный объем потребления. Правила расчета регламентированы постановлением № 354.
Раз в год возможна корректировка суммы, если дом оснащен общим прибором учета тепла. Разницу оплачивают собственники и арендаторы пропорционально площади жилья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.
«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.