сегодня в 14:24

Жителям Подмосковья рассказали, как получать электронные квитанции за ЖКУ

Жители Московской области теперь могут полностью отказаться от бумажных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги — все квитанции станут доступны в электронном виде на портале «Госуслуги». Проект реализует региональное Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Участвовать могут собственники жилья и те, кто занимает его по договору социальной гарантии.

Чтобы начать получать электронные квитанции, достаточно зайти на региональный портал «Госуслуги», нажать «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие.

Тем, кто еще не сообщил о своем статусе собственника в «МосОблЕИРЦ», необходимо сделать это до 19 числа текущего месяца — тогда платежные документы начнут приходить в новом формате уже со следующего месяца.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.