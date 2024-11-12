Жителям Подмосковья рассказали, как организовать общее собрание собственников
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Фонд капитального ремонта Московской области напоминает жителям региона о важности общего собрания собственников многоквартирных домов. Это эффективное управление общим имуществом путем обсуждения и принятия решений по задачам, поставленным на голосование. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В рамках повестки ОСС могут решаться вопросы, предусмотренные ч. 2 ст. 44 ЖК РФ:
- о реконструкции МКД, строительстве хозяйственных построек, капитальном ремонте;
- о пределах использования земельного участка;
- об использовании общего имущества дома третьими лицами;
- о выборе способа управления.
Этапы подготовки и проведения общего собрания собственников:
- организация инициативной группы активных собственников;
- обсуждение вопросов с собственниками;
- составление реестра собственников помещений в доме;
- получение в управляющей организации перечня общего имущества собственников в доме и копии протоколов предыдущих ОСС;
- проработка повестки вопросов общего собрания;
- разработка положения о совете дома;
- решение вопроса об источниках финансирования;
- подготовка сообщения о проведении ОСС;
- выбор времени и места проведения собрания;
- оповещение собственников за 10 дней;
- проведение собрания с необходимым процентом голосов (кворумом);
- подготовка всех необходимых документов;
- передача документов в орган жилищного надзора.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.