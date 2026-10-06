сегодня в 12:01

Жителям Подмосковья рассказали, как онлайн получить справки от МосОблЕИРЦ

Справку об отсутствии задолженности и выписку из финансово-лицевого счета можно заказать онлайн. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Как заказать

· В личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» выберите «Отправить обращение» — «Расчеты и начисления» — «Выдача справок»

· Укажите тип справки, оправьте заявку

· Если надо, приложите фото документов. В разделе «Консультация по выдаче справок» можно уточнить, какие документы понадобятся.

Сроки

Ответ на обращение в личном кабинете МосОблЕИРЦ — 1 день, выдача справок — 3 рабочих дня.

Справка об отсутствии задолженности предоставляется через 3-5 дней после полной оплаты ЖКУ.

Как получить

Выписки и справки выдаются собственникам или зарегистрированным жильцам:

· в личном кабинете и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» — электронная справка без синей печати;

· в клиентских офисах МосОблЕИРЦ — документы, заверенные синей печатью. При заказе онлайн справки готовы через три дня. При обращении понадобится паспорт.

При необходимости получить справку в день обращения можно на платной основе.

Бесплатно срочные выписки и справки в офисах расчетного центра предоставляются льготным категориям граждан при предоставлении подтверждающих документов.

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«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.