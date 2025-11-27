Жителям Подмосковья рассказали, как можно выиграть призы с МосОблЕИРЦ

Клиенты МосОблЕИРЦ накануне Нового года могут получить ценные призы в предновогодний период за своевременную оплату жировок и подключение электронной квитанции. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Расчетный центр объявил о запуске пяти специальных акций, которые будут действовать до конца декабря. Среди них — возможность выиграть 3999 рублей при оплате через «ВТБ Онлайн». Также разыгрывается бытовая техника за расчеты с учетом добровольного страхования.

Кроме того, за подписку на электронный счет можно получить 1500 рублей или подарочную карту на 1000 рублей от известного маркетплейса. А тем, кто оплатит счета до 25 декабря через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», тоже представится шанс выиграть 3999 рублей.

Отдельно предусмотрен кешбэк 3% за платежи через СБП в дистанционных сервисах МосОблЕИРЦ или по QR-коду на бумажной квитанции.

Подробнее об акциях — по ссылке.