Жителям Подмосковья рассказали, как легально вывезти стройотходы

Фирсов: заявки на вывоз стройотходов можно оставлять по номеру 122

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева работает телефон 122#7. Здесь можно заказать вывоз строительного мусора. Заявки на вывоз также можно оставлять на сайте стройотходы.рф , рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

По его словам, ведомство изучило топ запросов жителей Подмосковья в Сети. В июне 2024 года поступило более 2500 запросов от граждан по поводу вывоза строительного мусора. При этом люди готовы оставлять заявки, но им нужны соответствующие сервисы и информация, как правильно это сделать.

«По вашему поручению (Андрея Воробьева — ред.) сделали телефон 122#7 для заказа вывоза строительных отходов. Жители теперь могут по этому телефону заказать легального возчика, который приедет и вывезет строительные отходы на легальную площадку», — рассказал Тихон Фирсов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ведомство подписало соглашения с возчиками, чтобы обеспечить исполнение телефонных заявок. Также создан сайт стройотходы.рф, где размещен список возчиков. Здесь можно оставлять заявки на вывоз мусора.

С 10 июля по телефону 122 поступило 224 звонка, на данный момент услугой вывоза стройотходов воспользовались 26 человек. На сайте оформлено 188 заявок, а соглашение о работе подписали уже 40 возчиков. По словам Фирсова, в сентябре планируется завершить разработку мобильного приложения и робота.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.