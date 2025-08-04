Жителям Подмосковья рассказали, как контролировать работу управляющих компаний

В платежных документах МосОблЕИРЦ услуги управляющей компании (УК) включают содержание и ремонт дома. В их обязанности входит обслуживание балконов, перекрытий, лестниц, крыш, внутренней отделки, мусоропроводов, вентиляции, водоснабжения, отопления, электрооборудования, лифтов, а также уборка подъездов и придомовой территории. УК может привлекать подрядчиков, но отвечает за качество услуг именно она, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Перечень обязательных работ установлен Постановлением Правительства РФ № 290 от 3 апреля 2013 года. Выбор управляющей компании и условий договора осуществляется собственниками на общем собрании. Если решение не принято, УК назначают местные власти.

Договор с УК можно посмотреть в ее офисе, на сайте, у организатора собрания или в личном кабинете ГИС ЖКХ. Жильцы вправе запрашивать у управляющей компании отчеты о проделанных работах, объемах потребленных ресурсов и другой информации по обслуживанию дома. Кроме того, УК обязана публиковать годовой отчет в первом квартале следующего года с указанием всех выполненных работ и их стоимости.

В квитанциях услуги УК могут обозначаться как «Содержание жилого помещения», «Содержание жилого фонда» или «Содержание и текущий ремонт». Некоторые работы указываются отдельно, например, обслуживание лифтов или внутридомового газового оборудования. Также в платежках отражаются общедомовые нужды (ОДН) — расходы на воду, электричество и отопление.

Размер платы за «Содержание ж/ф» рассчитывается по тарифу, умноженному на площадь квартиры. Тариф утверждается решением собственников или местных властей. Проверить, какая УК обслуживает дом, можно на портале «Дома Подмосковья» или в ГИС ЖКХ.

Деятельность управляющих компаний контролируют Министерство по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области (выдает лицензии и проводит проверки), Роспотребнадзор (следит за соблюдением санитарных норм) и местные управления ЖКХ.

При недовольстве работой УК жителям следует сначала обратиться с письменной жалобой в саму компанию. Если реакция отсутствует, можно жаловаться в Роспотребнадзор, жилищный надзор, прокуратуру или суд.

Больше информации о ЖКХ — на портале «Твой Домовой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.