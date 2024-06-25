Жителям Подмосковья рассказали, как избежать долгов за услуги ЖКХ

В МинЖКХ Московской области напомнили, что несвоевременная оплата коммунальных услуг ведет к значительному удорожанию счетов и неприятным правовым последствиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

«Игнорирование оплаты коммунальных услуг приводит к их удорожанию и может стать причиной приостановки выплат компенсаций и субсидий. Важно своевременно оплачивать счета, чтобы избежать пени и других санкций», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Причины и последствия задолженности:

1.Пени за просрочку. Начиная с 31-го дня просрочки платежа начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а с 91-го дня — 1/130 ставки.

2.Влияние на компенсации и субсидии. Информация о поступивших оплатах передается в органы соцзащиты, что влияет на получение компенсаций и субсидий. Наличие задолженности может стать основанием для приостановки выплат.

3.Ограничение доступа к электроснабжению. При задолженности более двух месяцев возможно ограничение доступа к электроснабжению. Перед отключением должника уведомляют о необходимости оплаты и дают 20 дней на погашение задолженности. Для снятия ограничений потребуется не только оплатить задолженность, но и компенсировать затраты на отключение и новое подключение.

4.Правовые последствия. Дело может дойти до суда, что грозит арестом имущества и банковских счетов, запретом на выезд за границу и регистрацию автомобиля.

Жителям рекомендуется оплачивать счета до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, предусмотрена возможность рассрочки. Договор о постепенной оплате задолженности можно заключить в управляющей или ресурсоснабжающей организации, а также в МосОблЕИРЦ.

Без комиссии оплатить счета можно через систему быстрых платежей в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также черезкнопку моментальной оплаты на главной странице сайта расчетного центра.

Ранее Велиховский отмечал, что личный кабинет МосОблЕИРЦ позволят жителям Подмосковья пользоваться услугами расчетного центра не посещая клиентские офисы — передавать показания, консультироваться со специалистами и оплачивать коммунальные услуги онлайн.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.