Жителям Подмосковья рассказали, как и когда оплачивать коммунальные счета за декабрь

МосОблЕИРЦ начинает выпускать платежные документы за декабрь. Счета сформируются в личном кабинете и будут доставлены большинству жителей Подмосковья до 24 декабря, сообщается на портале МосОблЕИРЦ.

Срок выпуска квитанций традиционно сдвинули, чтобы жители Подмосковья могли встретить 2025-й год с оплаченными коммунальными услугами.

Рекомендуется оплатить счета до 26 декабря. Однако те, кто предпочитает оплачивать квитанции за ЖКУ в привычном графике, могут сделать это в обычные сроки. При этом, если счет за ноябрь был оплачен после 12 декабря, оплаты могут не отразиться в платежном документе за декабрь и будут учитываться в январе 2025 года.

Оплатить счета без банковской комиссии можно:

в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра,

в клиентских офисах расчетного центра,

электронный счет — из электронной почты.

Кроме того, все желающие могут принять участие в предновогодней акции и получть ш анс выиграть 3,999 рублей в рамках акции «Выигрывай с умной платежкой». Для этого нужно полностью оплатить коммунальные услуги до 27 декабря при помощи личного кабинета или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Подробности об этой и других акциях можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.