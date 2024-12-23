Жителям Подмосковья рассказали, как и когда оплачивать коммунальные счета за декабрь
Фото - © Сайт МосОблЕИРЦ
МосОблЕИРЦ начинает выпускать платежные документы за декабрь. Счета сформируются в личном кабинете и будут доставлены большинству жителей Подмосковья до 24 декабря, сообщается на портале МосОблЕИРЦ.
Срок выпуска квитанций традиционно сдвинули, чтобы жители Подмосковья могли встретить 2025-й год с оплаченными коммунальными услугами.
Рекомендуется оплатить счета до 26 декабря. Однако те, кто предпочитает оплачивать квитанции за ЖКУ в привычном графике, могут сделать это в обычные сроки. При этом, если счет за ноябрь был оплачен после 12 декабря, оплаты могут не отразиться в платежном документе за декабрь и будут учитываться в январе 2025 года.
Оплатить счета без банковской комиссии можно:
- в личном кабинетеи в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,
- по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра,
- в клиентских офисах расчетного центра,
- электронный счет — из электронной почты.
Кроме того, все желающие могут принять участие в предновогодней акции и получть ш анс выиграть 3,999 рублей в рамках акции «Выигрывай с умной платежкой». Для этого нужно полностью оплатить коммунальные услуги до 27 декабря при помощи личного кабинета или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Подробности об этой и других акциях можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.