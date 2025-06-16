Жителям Подмосковья рассказали, для чего ставят колпаки над вентшахтами в МКД

В перечень работ по капитальному ремонту крыши может входить демонтаж старых и монтаж новых колпаков вентиляционных шахт. Вентиляционные трубы обязательно есть в каждом доме. Благодаря им естественной тягой из жилых помещений быстро выводятся углекислый газ, водяные пары, продукты горения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Если нет ветра или сильных осадков, воздухообмен идет легко. Если же дует сильный ветер, идет снег или дождь, тяга ослабевает, а в некоторых случаях может смениться на обратную.

Чтобы венттрубы справлялись со своей задачей, необходимы особые защитные конструкции — колпаки на вентиляционные шахты. Они помогают:

защитить шахты от попадания атмосферных осадков и мусора, задуваемого ветром;

предотвратить задувание ветра в трубу и усиление/смену вентиляционной тяги;

укрепить верхнюю часть вентиляционной трубы, защитить от разрушения, а также возникновения наледи зимой.

Колпаки состоят из:

зонта — крышки, непосредственно выполняющей защитные функции;

капельника или отвода для воды, благодаря которому от трубы отводится влага.

Колпаки, которыми оснащают вентиляционные шахты при капитальном ремонте, обязательно укомплектованы сеткой, предохраняющей вентшахты от попадания в них отходов.

Материал, из которого выполняют такие элементы, может быть различным. Один из практичных вариантов — оцинкованное железо, часто с дополнительным защитно-декоративным полимерным покрытием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.