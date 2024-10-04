Жителям Подмосковья рассказали, что делать при отклонениях температуры в домах

От температуры воздуха в квартире зависит не только уют, но и здоровье жителей. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, температура в квартирах должна составлять не менее 18 градусов тепла, а в угловых комнатах — не ниже 20 градусов. Допустимое превышение этих норм не должно превышать 4 градуса. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Важно отметить, что существует допустимое снижение температуры: с 00:00 до 05:00 она может опускаться до 3 градусов. Однако в период с 05:00 до 00:00 такие колебания недопустимы.

Если вы заметили, что температура в квартире ниже нормы, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, если она является исполнителем коммунальной услуги.

Ваша заявка будет зарегистрирована и получит номер через аварийно-диспетчерскую службу. После этого УК или РСО обязаны провести проверку в течение 2 часов, если не согласовано иное время с вами.

По результатам проверки специалисты составят акт, в котором будут отображены выявленные нарушения. Информация о результатах должна быть доведена до исполнителя в течение суток.

На основании составленного акта будет произведен перерасчет платы за отопление, что позволит не только восстановить комфортные условия в квартире, но и сэкономить на коммунальных расходах в случае нарушения температурного режима.

Узнать дату включения отопления в своем доме жители могут, воспользовавшись интерактивной картой или чат-ботом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.