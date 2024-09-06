Жителям Подмосковья рассказали, что делать если УК не продлила лицензию

Собственники многоквартирного дома могут столкнуться с ситуацией, когда управляющие компании не продлевает лицензию. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, что УК обязана продолжать управление домом до тех пор, пока не будет выбрана новая управляющая организация или иной способ управления многоквартирным домом, сообщает пресс-служба ведомства.

Владельцы жилья обязаны продолжать оплачивать услуги прежней УК, которая все еще отвечает за эксплуатацию дома, а местные органы власти должны уведомить жильцов о том, что их управляющая организация утратила лицензию.

В течение 15 дней после получения уведомления от органа государственного жилищного надзора, орган местного самоуправления созывает общее собрание для выбора способа управления домом.

Однако если собственники не примут решение о выборе способа управления или собрание не состоится, местные власти инициируют конкурс для выбора управляющей организации. После назначения новой лицензированной УК, старая компания передаст документацию на дом, после чего ее деятельность будет прекращена

Управляющая компания, не продлившая свою лицензию, может повторно подать заявку на ее получение. После получения новой лицензии УК обязана вновь предложить свои услуги собственникам, которые имеют право утвердить это на общем собрании и заключить новый договор управления.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.