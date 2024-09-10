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сегодня в 17:33

Жителям Подмосковья рассказали, чем может помочь профилактический визит

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминает, что государственный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. Этот закон подчеркивает важность профилактических мероприятий, которые помогают избежать ущерба и обеспечить соблюдение обязательных требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Что такое профвизит?

Профилактический визит — это мероприятие, в ходе которого граждане и организации могут получить информацию и разъяснения от инспектора по вопросам контроля.

Цель визита заключается в том, чтобы помочь правильно выполнять обязательные требования.

Все разъяснения носят рекомендательный характер. Инспектор не может выдавать предписания о нарушении обязательных требований, а также вас не могут оштрафовать.

В отношении кого проводится обязательный профилактический визит?

Лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере.

Лиц, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и значительного риска.

Профилактический визит может быть проведен по инициативе граждан и организаций.

Как подать заявку?

Подать заявку на профвизит можно через портал государственных услуг Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.