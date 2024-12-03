Жителям Подмосковья пояснили, как выгодно и удобно оплачивать коммунальные счета

Специалисты МособлЕИРЦ рассказывают жителям Подмосковья, как выгодно и удобно оплачивать коммунальные счета. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Оплачивайте вовремя

Задолженность может увеличить сумму к оплате за счет пеней, судебных издержек, исполнительского сбора и стать причиной приостановки выплаты льгот и субсидий. Также при оплате всех счетов до Нового года можно выиграть 3 999 рублей.

Не платите лишнего

При временном отсутствии, недопоставке или предоставлении некачественной услуги может быть выполнен перерасчет платы в сторону уменьшения. Подробнее о том, в каких случаях делается перерасчет, как подать заявление и какие документы понадобятся, читайте на портале «Твой Домовой».

Установите счетчики

Вовремя их поверяйте и не забывайте передавать показания. Приборы учета позволят оплачивать фактический объем потребленных услуг, избежать начислений по нормативу с учетом количества жителей и применения повышающего коэффициента.

Доставка электронных счетов

Подпишитесь на доставку электронных счетов и получите возможность выиграть 1 500 рублей. Это не только экологично, но и удобно: где бы вы не находились, квитанция вовремя придет на электронную почту. Электронный счет — точная цифровая копия бумажного, он не потеряется, не испортится, надежно сохранится в личном кабинете и будет доступен для скачивания за любой период. Оплатить электронный счет без комиссии можно непосредственно из электронной почты.

Настройте автоматическую оплату

Многие банки и платежные системы предлагают возможность настроить автоматическую оплату счетов ЖКУ. Это исключит риск просрочки.

Получайте напоминания об оплате

В настройках мобильного телефона разрешите приложению «МосОблЕИРЦ Онлайн» отправлять вам пуш-уведомления. Так вы не пропустите срок оплаты.

Оформите договор о рассрочке

Если финансовое положение не позволяет вовремя оплатить счета, обратитесь в управляющую или ресурсоснабжающую организацию с заявлением о рассрочке. Это позволит оплачивать долг постепенно и избежать повышения платы за счет пеней, отключения услуг, судебных и иных издержек.

Личный кабинет и мобильное приложение

Зарегистрируйтесь в личном кабинете клиента на сайте расчетного центра или установите мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» и оплачивайте счета, проверяйте начисления, передавайте показания, не посещая клиентский офис. Регистрация займет пару минут и сэкономит много времени в будущем.

Платите без банковской комиссии в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра, в клиентских офисах расчетного центра.

При оплате через личный кабинет привяжите счет к СБП и станьте участником акции «Привяжи клик — оплати вмиг». Вы получите шанс выиграть 1 000 рублей и сможете мгновенно оплачивать счета МосОблЕИРЦ через СБП без подтверждения и перехода в банковское приложение. Подробнее об этой и других акциях можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.