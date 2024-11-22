Жителям Подмосковья пояснили, как получить перерасчет за некачественное отопление

Жителя Московской области объяснили, как сделать перерасчет за некачественное отопление. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, температура в жилых помещениях должна быть не менее 18°С, а в угловых комнатах — не ниже 20°С. Небольшое понижение температуры ночью не считается нарушением: с полуночи до 5 утра допустимо снижение не более чем на 3°С от нормы. Однако днем такие отклонения недопустимы.

Отопление должно быть бесперебойным и круглосуточным в течение всего отопительного сезона. Тепло не должно отключаться более чем на сутки суммарно в течение месяца.

Если температура в вашей квартире не соответствует нормам, вы имеете право на перерасчет. Как это сделать?

При обнаружении проблем с качеством отопления обратитесь в свою управляющую организацию. Удобнее всего это сделать через портал единой диспетчерской службы Московской области.

После того как вы обратитесь, ваша заявка будет зарегистрирована. К вам направят сотрудника, который проведет обследование температуры в квартире и составит акт. Этот документ станет основанием для перерасчета.

Если в ходе замера будет выявлено нарушение, квитанция за следующий месяц должна прийти с перерасчетом. Если этого не случилось — обращайтесь в территориальный отдел министерства.

Факт ненадлежащего качества коммунальной услуги или ее перебоев может быть установлен только в текущий момент. За предыдущие периоды это сделать невозможно.

Не откладывайте обращение — чем быстрее вы действуете, тем больше шансов на разрешение ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.