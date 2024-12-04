Жителям Подмосковья озвучили регламент зимней уборки снега у домов

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 08:45

С приходом зимы уборка снега становится одной из важнейших задач коммунальных служб для поддержания порядка на территориях, прилегающих к дому. Управляющие организации обязаны проводить работы по очистке придомовой территории от снега и наледи, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и госжилнадзору региона.

Внесение платы за такую услугу осуществляется исходя из тарифа, утвержденного решением общего собрания собственников.

Также коллегиальным решением может быть принят и перечень дополнительных услуг, к которому относятся механизированная уборка снега и его вывоз с придомовой территории.

Что включает в себя зимняя уборка:

снег убирают ежедневно в утренние часы. Если его нет, уборку выполняют в соответствии с графиком, утвержденным на осенний период;

очищают крышки люков и пожарных гидрантов от снега и льда;

проводят мероприятия по предотвращению гололеда: используют песок или соль;

когда слой снега меньше 2 см, его просто подметают;

если слой снега больше 2 см, его убирают лопатами.

Если очистка территории была выполнена, но некачественно, собственники жилья могут сообщить об этом в свою управляющую компанию. В случае, если УК не предпринимает никаких мер, следует обратиться в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.