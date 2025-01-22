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Жителям Подмосковья объяснили, почему важно следить за состоянием окон в МКД

Жителям МКД в Подмосковье объяснили, почему важно следить за состоянием окон в квартире. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Состояние окон в многоквартирных домах — это не просто вопрос эстетики, но и залог комфортной жизни.

Если окна зимой промерзают, это может привести к неприятным последствиям:

Снижение температуры

Холодный воздух проникает в квартиру и приводит к теплопотерям.

Увеличение влажности

При резком изменении температуры в помещениях появляется конденсат, который вызывает повышенную влажность, особенно на окнах и стенах.

Образование плесени

Высокая влажность становится подходящей средой для развития плесени, которая не только разрушает отделку, но и является опасной для здоровья.

Повреждение окон и стен

Конденсат может со временем разрушать конструкции и ухудшать внешний вид.

Топ-5 способов избежать продувания окон:

Если окна пластиковые, регулируйте их в зависимости от сезона. Зимой используйте «зимний» режим, а летом — «летний».

Следите за тем, нет ли запотевания между стеклопакетами. Это может указывать на недостаточную герметичность и утечку тепла.

Регулярно проверяйте фурнитуру окон. Убедитесь, что они плотно закрываются.

Обращайте внимание на наличие щелей или трещин в раме или стене около окон.

Проверяйте резиновые уплотнители.

Следите за состоянием окон и берегите комфорт в квартире.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.