Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:43

Жителям Подмосковья объяснили, куда обращаться при переполненных мусорных баках

Обеспечение своевременного вывоза отходов на прилегающих к жилым домам территориях — важная задача, за которую отвечают региональные операторы Подмосковья. Управляющая компания или ТСЖ отвечают лишь за уборку этих территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Подмосковья.

Частота вывоза твердых коммунальных отходов регулируется определенными нормативами в зависимости от среднесуточной температуры:

летом рекомендуется ежедневный вывоз мусора для предотвращения неприятных запахов и размножения вредных микроорганизмов;

зимой, когда температура опускается до +5 градусов и ниже, допускается вывоз не реже одного раза в трое суток.

Почему мусорные контейнеры могут быть переполнены

Одной из причин переполнения является увеличение числа жильцов, проживающих в доме. Со временем количество производимого мусора возрастает, и стандартные контейнеры могут перестать справляться с нагрузкой. В таких случаях необходимо рассмотреть возможность увеличения количества контейнеров на территории дома.

Также перегруженные баки могут быть вызваны наплывом мусора от жителей соседних домов или от предприятий, находящихся поблизости. Нерегулярный вывоз мусора также способствует скоплению отходов.

В случае постоянного переполнения контейнеров жители могут обратиться в администрацию города с просьбой увеличить их количество.

Дополнительно о проблеме переполненных мусорных баков у себя во дворе можно уведомить непосредственно регионального оператора,, а также оставить заявку на портале «Добродел» или сообщить в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.