Жителям Подмосковья объяснили, какой расчет ведется за коммунальные услуги

Один из важных вопросов при оплате коммунальных услуг: что оплачивается за каждого человека, а что — за квадратный метр. Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области объяснили, как ведется расчет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Газоснабжение рассчитывается исходя из норматива в многоквартирном доме и показаний индивидуального прибора учета в индивидуальных жилых домах.

Для водоснабжения и электроснабжения также действуют счетчики. Если их нет или данные не предоставлены, расчет осуществляется по нормативам.

Внимание жителей обращают на то, что при наличии возможности установки индивидуального прибора учета к нормативу применяется повышающий коэффициент. Это значит, что на итоговую сумму влияет количество людей, проживающих в квартире.

Что касается отопления, то здесь расчет идет исходя из показаний общедомового прибора учета или индивидуального прибора учета, а в случае отсутствия ОДПУ — исходя из установленного норматива.

Жителей просят следить за расходами и использовать приборы учета для более точных начислений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.