Жителям Подмосковья объяснили, как получить разрешение на остекление балконов МКД

Жителям Московской области разъяснили, как получить разрешение на остекление балконов в многоквартирных домах в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Если собственник просто вставляет окна на балкон, не проводя при этом каких-то дополнительных работ и переустройства сооружения, не изменяя внешний вид дома и если здание не относится к историческому наследию, то получать дополнительных разрешений не требуется.

Важно помнить, что за самовольную перепланировку нарушителя могут оштрафовать и обязать демонтировать конструкцию. Размер штрафа составляет 2-2,5 тыс. рублей для физических лиц и 40-50 тыс. для юридических лиц.

Когда необходимо получать разрешение на остекление балкона?

Монтаж окон на ранее неостекленный балкон

Если изначально окна на балконе не были смонтированы, то это говорит о том, что такая нагрузка, скорее всего, проектом не предусмотрена. Уточнить этот момент необходимо в проектной организации. Специалисты подскажут, можно ли устанавливать пластиковые окна на конкретный балкон, нет ли опасности появления трещин или обрушения.

Остекление балкона в ветхих домах

Устанавливать самостоятельно оконные конструкции в ветхих домах, даже если ранее проектом это было разрешено, не стоит. В доме в аварийном состоянии могут не выдержать балконные плиты. Для их замены можно обратиться в управляющую компанию, а потом уже приступать к остеклению.

Изменение фасада здания

Согласие жителей соседних квартир и разрешение соответствующих организаций на проведение работ придется также получить, если остекление меняет внешний облик дома.

Остекление балкона в исторических зданиях

Если квартира находится в доме, представляющем историческую ценность, то любые изменения нужно согласовывать, в том числе и остекление, будь то окна, или балкон. Если ранее балкон не был остеклен, то получить разрешение на проведение таких работ практически невозможно, так как памятники архитектуры стараются сохранить в его первозданном виде.

Расширение балконной плиты более чем на 30 см

Разрешение уполномоченной организации, а также согласие всех соседей потребуется, если собственник решил расширить балконную плиту по периметру более чем на 30 см. Балкон относится к общедомовому имуществу и любые изменения фасада должны быть согласованы.

Вынос оконного блока за пределы парапета более чем на 30 см

Это чаще всего самодельная работа, произведенная без разрешения. Чтобы расширить свой балкон этим способом, необходимо обратиться к специалистам для расчета допустимой нагрузки. В практике получить разрешение на проведение подобных работ по остеклению балкона крайне сложно.

Установка козырька на балконе верхнего этажа

Для остекления балкона на верхних этажах необходимо оборудовать козырек, чтобы пластиковым окнам было к чему крепиться. На монтаж данного элемента обязательно должно быть получено разрешение.

Остекление балкона, ведущего к пожарным лестницам

Это тот случай, когда разрешение на остекление балкона не может быть получено. Это не безопасно, так как затруднится доступ к спасательным элементам.

Чтобы исключить риск наложения санкций, при планировании остекления объектов, соблюдайте правила. Уточнить всю информацию можно в своей управляющей компании и БТИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.