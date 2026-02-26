Жителям Подмосковья объяснили, как онлайн сообщить о поверке счетчика

Жители Подмосковья могут онлайн передать сведения о поверке, установке или замене прибора учета в управляющую организацию или МосОблЕИРЦ. Сделать это можно через личный кабинет или приложение, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Единый расчетный центр Московской области напомнил, что после проведения поверки, установки или замены прибора учета необходимо уведомить об этом управляющую организацию либо МосОблЕИРЦ. Передать информацию можно дистанционно, без посещения офиса.

Для этого нужно зайти в личный кабинет или воспользоваться приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Направить обращение» следует выбрать пункты «Прибор учета» и «Корректировка данных ПУ», затем отправить заявку и прикрепить фотографию акта о выполненных работах. Сервис работает ежедневно с 6:00 до 23:00, срок рассмотрения обращения составляет не более 24 часов.

Если к личному кабинету привязано несколько лицевых счетов, важно указать адрес, по которому проводилась поверка или установка. Обновление информации о счетчике отобразится в личном кабинете в течение месяца.

При выполнении установки или поверки «под ключ» передавать документы самостоятельно не требуется: мастер направляет сведения в базу данных расчетного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.