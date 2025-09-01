сегодня в 18:57

Жителям Подмосковья объяснили, чем отличается капремонт в МКД от текущего

Жителям Московской области объяснили, чем отличается капитальный ремонт в многоквартирных домах от текущего, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Одно из различий — объем выполняемых работ. Текущий ремонт — это работы разового характера, их выполняют в отношении определенного элемента общего имущества, технические характеристики которого необходимо восстановить:

частичный ремонт кровли;

ремонт межпанельных швов;

косметический ремонт подъезда;

ремонт разбитых окон, крыльца, козырька.

При капитальном ремонте строители выполняют полный ремонт инженерной системы, одной ли нескольких:

крыши;

фасада с установкой новых окон и дверей в подъезде;

замену внутренних инженерных сетей;

фундамента;

ремонт или замену лифтов и шахт;

подвальных помещений, относящихся к общему имуществу.

Также отличается исполнитель работ. Текущий ремонт выполняет управляющая организация или ТСЖ, капитальный — подрядная организация, нанятая Фондом капитального ремонта или собственниками.

Текущий ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения общего собрания собственников помещений.

Очередность капитального ремонта определяется на основании критериев (год ввода дома в эксплуатацию, износ и другие). Критерии рассчитываются органами местного самоуправления. Далее ОМСУ передают данные в Министерство ЖКХ Московской области.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связано с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.