Жителям Подмосковья объяснили, чем отличается капремонт в МКД от текущего
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Жителям Московской области объяснили, чем отличается капитальный ремонт в многоквартирных домах от текущего, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Одно из различий — объем выполняемых работ. Текущий ремонт — это работы разового характера, их выполняют в отношении определенного элемента общего имущества, технические характеристики которого необходимо восстановить:
- частичный ремонт кровли;
- ремонт межпанельных швов;
- косметический ремонт подъезда;
- ремонт разбитых окон, крыльца, козырька.
При капитальном ремонте строители выполняют полный ремонт инженерной системы, одной ли нескольких:
- крыши;
- фасада с установкой новых окон и дверей в подъезде;
- замену внутренних инженерных сетей;
- фундамента;
- ремонт или замену лифтов и шахт;
- подвальных помещений, относящихся к общему имуществу.
Также отличается исполнитель работ. Текущий ремонт выполняет управляющая организация или ТСЖ, капитальный — подрядная организация, нанятая Фондом капитального ремонта или собственниками.
Текущий ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения общего собрания собственников помещений.
Очередность капитального ремонта определяется на основании критериев (год ввода дома в эксплуатацию, износ и другие). Критерии рассчитываются органами местного самоуправления. Далее ОМСУ передают данные в Министерство ЖКХ Московской области.
Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье самая большая программа капремонта среди регионов. С начала 2025 года завершены работы в свыше 1,3 тыс. многоквартирных домах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.
«Все, что связано с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.