Жителям Подмосковья напомнили правила поверки счетчиков воды

«МосОблЕИРЦ» напоминает о правилах поверки счетчиков воды. Важно быть внимательными и осторожными при обращении к сторонним организациям для выполнения данной услуги. Работы могут быть выполнены по завышенным ценам, с нарушением правил, а зачастую — без необходимости, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Правильная поверка счетчиков воды — это залог точного учета потребляемых ресурсов. Жители должны быть уверены, что услуги по поверке и замене счетчиков выполняются профессионалами и соответствуют всем установленным требованиям», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Нужно удостовериться в необходимости поверки. Убедитесь, что срок действительно наступил. Срок межповерочного интервала можно найти в паспорте прибора учета, платежном документе или в личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».

Для заказа услуг по поверке или замене счетчика воды можно обратиться в МосОблЕИРЦ, управляющую компанию или аккредитованную стороннюю организацию. Важно, чтобы организация имела аттестат аккредитации на право проведения поверки, сертифицированное оборудование и правильно оформляла документы с внесением сведений о приборе учета в метрологическую информационную систему.

Поверка должна проводиться по правилам. Мастер подключает поверочную станцию, включает воду и сравнивает показания прибора учета и станции. Если погрешность менее 5%, счетчик исправен. В противном случае его нужно отремонтировать или заменить. После выполнения работ клиенту выдается акт выполнения поверки и приходный кассовый ордер.

Поле завершения работ специалист вносит данные о приборе учета в реестр ФГИС «Аршин».

Для получения дополнительной информации, уточнения сроков и требований к процедурам установки и обслуживания приборов учета можно обратиться в клиентские офисы МосОблЕИРЦ или по телефону контактного центра +7 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.