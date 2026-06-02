Жителям Подмосковья напомнили оплатить ЖКУ до 15 июня

Жители Подмосковья могут оплатить коммунальные счета за май до 15 июня через личный кабинет и онлайн-сервисы МосОблЕИРЦ. Квитанции уже доступны в системе, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Коммунальные счета за май размещены в личных кабинетах МосОблЕИРЦ. Оплатить начисления необходимо до 15 июня. Для удобства предусмотрены дистанционные способы оплаты.

Внести платеж можно через бот в приложении МАХ без регистрации и перехода на сторонние сайты — потребуется номер лицевого счета из квитанции. Также доступны личный кабинет на сайте расчетного центра, приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» и кнопка моментальной оплаты на портале мособлеирц.рф.

Жителям региона напоминают о возможности подключить электронный платежный документ. Цифровая квитанция имеет ту же юридическую силу, что и бумажная, и приходит раньше — на электронную почту и в личный кабинет. Кроме того, на портале госуслуг доступен переход на единый платежный документ.

«Проект запущен в регионе год назад. За это время мы уже видим позитивную динамику — жители быстро адаптируются к новому формату, доля получателей электронной квитанции стабильно растет. Прежде всего это удобно — один документ в смартфоне заменяет стопку бумаг. Также на РПГУ доступны не только платежные документы, но и возможность проверки начислений и контроль расходов по одному или нескольким объектам недвижимости одновременно. Во-вторых, это быстро — квитанция в электронном виде может быть направлена сразу после ее формирования в системе», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.