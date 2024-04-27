Жителям Подмосковья напомнили об оплате ЖКУ перед поездкой на дачу

Жителям Подмосковья сообщили, что коммунальные услуги выгоднее оплачивать вовремя. Должники рано или поздно столкнутся с неприятными для семейного бюджета последствиями. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Пени. Начиная с 31-го дня просрочки платежа начинают начисляться пени в размере 1/300 или 1/130 ставки рефинансирования Центробанка РФ. Если рекомендованный срок оплаты — 10 число месяца, следующего за расчетным, то 31-й день просрочки отсчитывается от 10 числа. Таким образом, гражданину дается дополнительный месяц, когда он может без штрафных санкций оплатить коммунальный счет.

Приостановка льгот и субсидий. Информация о поступивших оплатах передается в органы соцзащиты. С учетом этих данных жители получают полагающиеся компенсации и субсидии. Задолженность может стать причиной приостановки выплат.

Ограничение услуг. При задолженности более двух месяцев должнику могут ограничить предоставление услуг.

Взыскание через суд. Если дело передается в суд, после вынесения судебных решений должнику может грозить арест имущества, банковских счетов, запрет на выезд за границу и на совершение регистрационных действий с автомобилем.

Прежде чем отправиться на отдых, проверьте задолженность по квартплате:

в личном кабинете или мобильном приложении МосОблЕИРЦ Онлайн;

в ближайшем клиентском офисе МосОблЕИРЦ;

по телефону 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Узнать об открытии исполнительного производства и суммы к взысканию можно на официальном сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Если оплата вызывает затруднения. Для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию и не может полностью оплатить задолженность, предусмотрен механизм получения рассрочки по квартплате. Заключить соглашение о постепенном погашении долга можно, обратившись в управляющую/ресурсоснабжающую организацию или в МосОблЕИРЦ.

Без комиссии оплатить коммунальные услуги можно через систему быстрых платежей на сайте МосОблЕИРЦ по кнопке моментальной оплаты или в личном кабинете, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», электронные счета — из электронной почты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.