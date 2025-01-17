Жителям Подмосковья напомнили об оплате задолженностей по взносам на капремонт

По поручению фонда капремонта Московской области в январских квитанциях «МосОблЕИРЦ», помимо текущих начислений, отразятся (при наличии) задолженности, имеющиеся у собственников с даты включения дома в региональную программу капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ранее к оплате выставлялись задолженности, которые возникли после включения дома в договор о расчетах, заключенный между фондом капремонта и расчетным центром.

Узнать дату включения дома в программу можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области по ссылке.

Общая сумма задолженности рассчитана на основании данных, предоставленных фондом капитального ремонта, и отразится в графе «Задолженность/Переплата».

Обязанность по уплате взносов возникает после включения дома в региональную программу капитального ремонта и распространяется на всех собственников помещений. Тот факт, что в квартире никто не прописан или не проживает, не освобождает собственника от уплаты взносов.

Уточнить информацию о сумме долга, периоде его возникновения, суммам и датам предыдущих оплат, о возможности предоставления рассрочки можно в фонде капремонта по телефону: 8 (495) 104-59-59 или по электронной почте: post@fkr-mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.