Жителям Подмосковья напомнили о сроках передачи показаний за декабрь

Срок выпуска квитанций за декабрь сдвигается на период до 26 числа для того, чтобы жители, при желании, могли оплатить коммунальные счета до новогодних праздников.

Передать показания приборов учета рекомендуется до 15 декабря. Если показания будут переданы позднее, начисления за декабрь рассчитают по среднемесячному объему потребления, а в январе на основании актуальных показаний будет выполнен перерасчет.

Каждый, кто полностью оплатит коммунальные услуги до 27 декабря через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», получит шанс выиграть 3 999 рублей. Подробнее об акции «Выигрывай с умной платежкой» можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.