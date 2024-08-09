Жителям Подмосковья напомнили о сроках и выгодных способах оплаты ЖКУ

В Подмосковье 10 августа истекает рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг в большинстве городских округов. Жителям региона напоминают о доступных и выгодных способах проведения платежей, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Как отметил ранее министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, своевременная оплата коммунальных услуг — это не только ответственность каждого жителя, но и залог стабильной работы всей коммунальной отрасли.

Жители могут оплатить коммунальные услуги без комиссии через следующие сервисы: в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или с помощью кнопки моментальной оплаты; в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»; через электронные счета, поступающие на электронную почту; в клиентских офисах расчетного центра.

Коммунальные бонусы — это уникальная программа, позволяющая получить более 80 выгодных предложений в различных категориях, таких как онлайн-гипермаркеты, доставка, образование, отдых, техника, товары для дома и многое другое. Бонусы становятся доступны сразу после оплаты через личный кабинет.

Оплатить услуги также можно в кассах, терминалах и онлайн-сервисах банков. Больше полезной информации о расчетах за ЖКУ доступно на портале «Твой Домовой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.