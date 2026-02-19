Жителям Подмосковья напомнили о рисках переплаты из-за отсутствия счетчиков

В МосОблЕИРЦ напомнили жителям о важности своевременной проверки и обслуживания приборов учета воды. Отсутствие исправного счетчика или его неисправность могут привести к существенному росту суммы в платежках, сообщила пресс-служба центра.

В таких случаях при расчете стоимости услуги к нормативу потребления применяется повышающий коэффициент: для холодной воды он составляет 3, а для горячей — 1,5. Итоговая сумма формируется путем умножения получившегося норматива с коэффициентом на число граждан, официально зарегистрированных в жилом помещении.

Чтобы избежать необоснованного удорожания коммунальных услуг, необходимо выполнить несколько простых условий. В первую очередь следует установить индивидуальные счетчики на холодную и горячую воду. Если же технические особенности дома не позволяют этого сделать, жителям нужно обратиться в управляющую организацию для составления соответствующего акта, который затем передается в МосОблЕИРЦ, — это позволит не применять повышающий коэффициент. Кроме того, важно вовремя проводить поверку или замену приборов учета, а также строго соблюдать сроки передачи показаний.

Получить консультацию по вопросам установки или поверки водосчетчиков можно несколькими способами. Удобнее всего воспользоваться личным кабинетом или мобильным приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн», которые работают ежедневно с 6:00 до 23:00. Также жители могут позвонить на горячую линию по телефону 8-499-444-01-00, доступную с 8:00 до 22:00 без выходных, или посетить офисы расчетного центра.

Для справки: применение повышающего коэффициента 3 при расчетах за холодное водоснабжение регламентировано Постановлением Правительства РФ от 25.11.2025 № 1871, которое вносит изменения в ранее действовавшее постановление № 354.