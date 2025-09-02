Жителям Подмосковья напомнили о правилах пользования канализацией

Сутки без воды или правильное пользование канализацией — выбор за каждым. Мы все хотим жить комфортно, но часто забываем о простых вещах. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области напоминает, что главное — не превращать канализацию в мусорное ведро! Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запомните! Унитаз и раковина — не место для сброса:

влажных салфеток и полотенец;

тампонов, памперсов и других средств гигиены;

тряпок и ветоши;

строительного мусора;

шерсти животных и наполнителей для лотков;

окурков.

Если эти предметы попадают в систему, они забивают трубопроводы, выходят из строя насосы на КНС, страдает вся система канализации.

Не дайте себя обмануть! Даже если на упаковке влажных салфеток написано «смывается в унитаз», не верьте! Для их разложения в воде требуются часы, а в насосе на канализационных станциях они оказываются сразу через несколько минут после нажатия кнопки слива.

Итог: коммунальная авария — без воды остается весь дом, район и даже округ. На устранение уходят часы, сутки, а иногда и несколько суток. В течение всего этого времени невозможно приготовить чай, нормально принять душ, постирать и привести себя в порядок.

Для утилизации отходов граждан региона просят пользоваться мусорным ведром.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.