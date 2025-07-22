Жителям Подмосковья напомнили о правилах передачи показаний счетчиков
В Московской области продолжается июльский срок подачи показаний приборов учета. О правилах передачи показаний счетчиков напомнили в пресс-службе МосОблЕИРЦ.
Жители могут передать данные несколькими способами:
- через чат-бот или личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ;
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- по телефону 8 499 444-01-00;
- лично в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.
Важные правила:
- Вносите только целые числа (до запятой);
- Не путайте показания холодной и горячей воды;
- Текущие показания не могут быть меньше предыдущих.
Если допустили ошибку:
При небольших расхождениях можно скорректировать данные в следующем месяце — начисления автоматически пересчитаются по фактическому потреблению.
Если ошибка существенная, в период приема показаний можно:
- обратиться в офис МосОблЕИРЦ с заявлением и фото счетчика,
- отправить обращение через личный кабинет или приложение, выбрав «Показания приборов учета» → «Корректировка показаний ПУ».
После поверки или замены счетчика данные можно передать в том же разделе приложения или личного кабинета, выбрав «Показания после поверки».
График приема показаний доступен в «Счетчиках» (личный кабинет или приложение).