Жителям Подмосковья напомнили о правилах передачи показаний счетчиков

ЖКХ

В Московской области продолжается июльский срок подачи показаний приборов учета. О правилах передачи показаний счетчиков напомнили в пресс-службе МосОблЕИРЦ.

Жители могут передать данные несколькими способами:

Важные правила:

  • Вносите только целые числа (до запятой);
  • Не путайте показания холодной и горячей воды;
  • Текущие показания не могут быть меньше предыдущих.

Если допустили ошибку:
При небольших расхождениях можно скорректировать данные в следующем месяце — начисления автоматически пересчитаются по фактическому потреблению.

Если ошибка существенная, в период приема показаний можно:

  • обратиться в офис МосОблЕИРЦ с заявлением и фото счетчика,
  • отправить обращение через личный кабинет или приложение, выбрав «Показания приборов учета» → «Корректировка показаний ПУ».

После поверки или замены счетчика данные можно передать в том же разделе приложения или личного кабинета, выбрав «Показания после поверки».

График приема показаний доступен в «Счетчиках» (личный кабинет или приложение).