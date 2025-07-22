Жителям Подмосковья напомнили о правилах передачи показаний счетчиков

сегодня в 12:32

В Московской области продолжается июльский срок подачи показаний приборов учета. О правилах передачи показаний счетчиков напомнили в пресс-службе МосОблЕИРЦ.

Жители могут передать данные несколькими способами:

через чат-бот или л ичный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»

по телефону 8 499 444-01-00;

лично в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.

Важные правила:

Вносите только целые числа (до запятой);

Не путайте показания холодной и горячей воды;

Текущие показания не могут быть меньше предыдущих.

Если допустили ошибку:

При небольших расхождениях можно скорректировать данные в следующем месяце — начисления автоматически пересчитаются по фактическому потреблению.

Если ошибка существенная, в период приема показаний можно:

обратиться в офис МосОблЕИРЦ с заявлением и фото счетчика,

отправить обращение через личный кабинет или приложение, выбрав «Показания приборов учета» → «Корректировка показаний ПУ».

После поверки или замены счетчика данные можно передать в том же разделе приложения или личного кабинета, выбрав «Показания после поверки».

График приема показаний доступен в «Счетчиках» (личный кабинет или приложение).