Жителям Подмосковья напомнили о правилах электробезопасности в быту в праздники
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В преддверии новогодних и рождественских каникул Минэнергетики Московской области напомнило о важности соблюдения правил электробезопасности, особенно при использовании бытовых электроприборов и гирлянд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Важно помнить о необходимости использования только полностью исправных электроприборов и их своевременного отключения. Во избежание неисправностей в сетях в период повышенной нагрузки не следует перегружать электросети большим количеством одновременно работающих электроприборов и оставлять их без присмотра, особенно ночью или в период отсутствия дома.
Помимо неправильной эксплуатации электрооборудования и риска короткого замыкания, наиболее распространенными причинами новогодних пожаров являются неосторожное обращение с огнем, воспламенение елки и нарушение правил использования пиротехники.
При установке елки следует придерживаться следующих рекомендаций:
- установите елку подальше от отопительных приборов, батарей, телевизора (не ближе одного метра);
- закрепите елку на устойчивой подставке;
- ветки и верхушка елки не должны касаться стен, потолка, мебели, вещей и занавесок;
- не украшайте елку легковоспламеняющимися игрушками, свечами и бенгальскими огнями, не пользуйтесь рядом с елкой открытым огнем и пиротехникой;
- если елка загорелась, обесточьте гирлянду, опрокиньте елку на пол, накройте ее плотной тканью, используйте огнетушитель. Тушить елку водой категорически запрещено, так как это может привести к разбрызгиванию горящих капель и увеличению площади пожара.
Правила безопасного использования гирлянд:
- Электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправными;
- Проверяйте целостность и работоспособность гирлянды перед использованием. Шнур должен быть без повреждений, все лампочки должны гореть, штекер в розетке не должен нагреваться, искрить, потрескивать и пахнуть гарью;
- Для украшения елки используйте гирлянды мощностью не более 50 Вт;
- Вне помещения устанавливайте только влагозащищённые уличные гирлянды и удлинители;
- Не включайте в одну розетку больше трех гирлянд;
- Выключайте гирлянды, когда идете спать и перед тем, как уйти из дома;
- Срочно обесточьте гирлянду при малейших признаках неисправности.
Рекомендации по обращению с пиротехникой:
- Внимательно изучите и соблюдайте инструкцию к пиротехническому изделию;
- Не используйте пиротехнику в жилых помещениях;
- Не запускайте салюты вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и в толпе людей;
- Никогда не наклоняйтесь над фейерверком, в том числе при запуске, после окончания его использования и в случае несрабатывания;
- Не носите пиротехнику в кармане, не запускайте её из рук, не направляйте в сторону людей, зданий и автомобилей.
Министерство энергетики Московской области обращает внимание на важность соблюдения правил пожарной безопасности и грамотного использования бытовых электроприборов для того, чтобы праздничные дни прошли радостно и благополучно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.