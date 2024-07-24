Жителям Подмосковья напомнили о передаче показаний счетчиков в июле

Жители Московской области должны поторопиться с передачей показаний счетчиков электроэнергии и воды, так как завершается июльский период приема показаний. МосОблЕИРЦ напоминает, что показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 числа каждого месяца, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Сроки передачи показаний счетчиков воды и тепла могут варьироваться в зависимости от условий договоров с поставщиками ресурсов. Узнать период приема показаний и даты поверки приборов учета можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».

МосОблЕИРЦ предлагает несколько способов для передачи показаний счетчиков:

На сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или в личном кабинете

В мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

По телефону 8 (499) 444-01-00 через автоматического голосового помощника.

В клиентских офисах расчетного центра.

Передача показаний приборов учета вовремя позволяет существенно экономить на оплате коммунальных услуг. В случае если показания не передаются, в первые три месяца плата начисляется с учетом среднемесячного потребления, а затем — по нормативу. Расчет по нормативу, как правило, удорожает стоимость ресурсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.