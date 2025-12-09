Жителям Подмосковья напомнили о необходимости своевременной оплаты за вывоз отходов

Своевременная оплата коммунальных услуг в части обращения с отходами является обязанностью собственника жилья наравне с оплатой электроэнергии и водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Региональные операторы Московской области на регулярной основе проводят работу по учету неплательщиков. Неуплата ведет к начислению пеней.

«Сегодня каждый неплательщик региона перекладывает свою долю ответственности на плечи добросовестных граждан. Плата за обращение с отходами — обязательная мера. Только в этом году в трех кластерах — Рузском, Каширском и Сергиево-Посадском было открыто более 28 тыс. новых лицевых счетов по обращению с ТКО. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли. Поэтому Министерство на регулярной основе разъясняет порядок оплаты жителям, дает рассрочки, запускает акции по списанию пеней», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Оплатить услугу «Обращение с ТКО» можно по единому платежному документу от «МосОблЕИРЦ» или «МосЭнергосбыт». Оплату по счету необходимо производить до 10 числа каждого месяца.

Проверить состояние лицевого счета и наличие задолженности жители могут через контакт-центр своего регионального оператора или в МФЦ.

В этом году 4 регоператора — Каширского, Рузского, Сергиево-Посадского и Ногинского кластеров проводят акцию для тех, кто уже имеет просрочку по оплате. До 31 декабря есть возможность списать начисленные пени с января 2019 года по сентябрь 2025 года после оплаты основной суммы долга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.