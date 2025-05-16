Жителям Подмосковья напомнили о необходимости предачи показаний счетчиков
В Подмосковье начинается майский период приема показаний приборов учета. Показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 числа, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Сроки приема показаний по воде и теплу и даты поверки приборов учета указаны в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».
Показания можно передать:
- на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или в личном кабинете;
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- по телефону 8 499 444-01-00;
- в клиентских офисах расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.
В МосОблЕИРЦ напоминают:
- Следите, чтобы показания совпадали с цифрами на приборе учета, а данные по холодной и горячей воде не поменялись местами.
- Вносите только целые числа, до запятой.
- Показания за текущий месяц не могут быть меньше предыдущих показаний.
- Передавайте показания даже если в квартире никто не проживает или при нулевом потреблении. Будьте внимательны, передавать нужно не нули, а текущие показания счетчика.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.