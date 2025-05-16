Жителям Подмосковья напомнили о необходимости предачи показаний счетчиков

Сроки приема показаний по воде и теплу и даты поверки приборов учета указаны в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».

Показания можно передать:

В МосОблЕИРЦ напоминают:

Следите, чтобы показания совпадали с цифрами на приборе учета, а данные по холодной и горячей воде не поменялись местами.

Вносите только целые числа, до запятой.

Показания за текущий месяц не могут быть меньше предыдущих показаний.

Передавайте показания даже если в квартире никто не проживает или при нулевом потреблении. Будьте внимательны, передавать нужно не нули, а текущие показания счетчика.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.