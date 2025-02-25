Жителям Подмосковья напомнили, как правильно передавать показания счетчиков тепла

Отопление — одна из самых затратных коммунальных услуг. Чтобы оплачивать только реальное потребление, важно своевременно и корректно передавать показания теплосчетчиков, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На экране счетчика можно увидеть несколько параметров: объем, температуру, время и др. Для расчета платы нужно передавать объем тепловой энергии (обычно в Гкал).

Стоит помнить, что некоторые модели счетчиков измеряют тепловую энергию в кВт/ч. В этом случае нужно перевести показания в Гкал: 1 кВт/ч = 0,00086 Гкал.

Как передать показания:

в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в любом клиентском офисе расчетного центра;

по телефону +7 (499) 444-01-00.

Исправить ошибочные показания можно:

лично — обратиться в офис ООО «МосОблЕИРЦ» с заявлением и фото счетчика;

онлайн — через личный кабинет или приложение: раздел «Отправить обращение» → «Показания приборов учета» → «Заявка на корректировку показаний».

Изменить показания можно, если их прием в текущем месяце еще не завершился. Если данные уже учтены в расчетах, перерасчет будет возможен после поступления в ООО «МосОблЕИРЦ» актуальной информации.

Проверить период приема показаний можно в личном кабинете или в мобильном приложении в разделе «Счетчики».

Узнать подробнее о типах приборов учета и их обслуживании можно в офисах расчетного центра или по телефону: +7 (499) 444-01-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.