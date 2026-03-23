Жителям Подмосковья напомнили, как пользоваться приложением МосОблЕИРЦ Онлайн

С мобильным приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн» все функции расчетного центра находятся буквально под рукой. Через сервис можно передавать показания приборов учета, просматривать электронную версию платежного документа, вносить оплату (в том числе без комиссии с использованием Системы быстрых платежей), оформлять различные услуги, а также получать справки и ответы на поданные запросы, сообщила пресс-служба центра.

Чтобы начать работу, скачайте и установите приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» на свой смартфон. Загружать программу следует исключительно из официальных магазинов приложений: RuStore, App Store или Google Play. Такой подход гарантирует безопасное и корректное функционирование сервиса.

Для регистрации потребуется номер вашего лицевого счета и сумма, указанная в любой квитанции МосОблЕИРЦ за один из последних трех месяцев. Затем необходимо указать номер телефона и пройти авторизацию, следуя подсказкам системы.

Подробная видеоинструкция размещена на официальном сайте МосОблЕИРЦ. Там же доступна веб-версия личного кабинета расчетного центра. Обратите внимание: личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00.