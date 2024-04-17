Жителям Подмосковья напомнили, что оплатить услуги ЖКХ можно онлайн

Жители Подмосковья все чаще рассчитываются за коммунальные услуги онлайн, в том числе без комиссии через систему быстрых платежей. Более 80% пользователей личного кабинета МособлЕИРЦ оплачивают счета с помощью СБП, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Еще год назад сервис быстрых платежей выбирали меньше половины пользователей.

Оплатить коммунальные услуги без комиссии через СБП можно: в личном кабинете на сайте МособлЕИРЦ; на сайте мособлеирц.рф по кнопке «Оплатить онлайн»; в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»; из электронной почты в письме от МособлЕИРЦ с извещением о доставке счета.

Другие способы оплаты: в личном кабинете, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» — банковскими картами или через Yandex Pay; через платежные терминалы в офисах расчетного центра; через QR-код в квитанции, открыв его в приложении банка; в кассах, терминалах и онлайн-сервисах банков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.