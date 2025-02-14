Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 13:28

Жителям Подмосковья напомнили, что нужно знать перед перепланировкой квартиры

Перепланировка — это изменения в уже существующем пространстве, которые могут касаться конструктивных элементов помещения и всегда связаны с изменением технических характеристик, которые влекут изменения техпаспорта объекта. Например, снос или перенос стен, создание новых проемов. Перепланировка требует согласования с органами местного самоуправления, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Однако есть работы, которые не считаются перепланировкой и не требуют согласования, их можно проводить.

Перепланировку можно проводить без согласования, если:

перегородки внутри квартиры остаются без изменений;

дверные и оконные проемы на месте.

двери устанавливаются в соответствии с планом БТИ;

конструкция пола не меняется;

сантехника, трубы и газопровод остаются на своих местах.

Что нельзя проводить без согласования:

сносить несущие стены (но можно сделать проем в несущей стене);

выводить радиаторы центрального отопления на балкон или лоджию;

объединять жилую комнату с холодной лоджией или балконом;

увеличивать площадь газифицированной кухни за счет кухни или объединять ее с гостиной;

организовывать мокрые зоны над сухими;

демонтировать вентканал или объединять вентканалы кухни и санузла.

Стоит помнить: любое изменение должно соответствовать требованиям Жилищного кодекса и другим нормативным актам. Невыполнение требований может повлечь к необходимости вернуть все в первоначальное состояние, а также привлечение к административной ответственности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.