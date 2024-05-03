Жителям Подмосковья доставлены коммунальные счета за апрель

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Платежные документы МосОблЕИРЦ за апрель сформированы и доставлены большинству жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Те, кто оформил подписку на электронный счет, не получат его бумажный дубликат. Если почтовый ящик пуст, значит, квитанция готова в личном кабинете и отправлена на электронную почту.

Без комиссии оплатить коммунальные услуги можно через систему быстрых платежей (СБП):

в личном кабинете,

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра,

электронные счета – из электронной почты.

Другие способы оплаты:

в офисах расчетного центра через платежные терминалы и на приеме у менеджеров;

через QR-код в квитанции, открыв его в приложении банка;

в кассах, терминалах и онлайн-сервисах банков.

Проконсультироваться по вопросам подписки на электронный счет и получить бумажный дубликат квитанции можно в любом клиентском офисе расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.