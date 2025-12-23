Жителям Новокузнецка напомнили о росте стоимости потребления холодной воды

Коэффициент за отсутствие счетчиков холодной воды вырос в 2 раза в Новокузнецке

На основании постановления правительства РФ № 1871 от 25 ноября 2025 года, с декабря 2025 года возрастает размер повышающего коэффициента для тех, у кого не установлен прибор учета холодной воды: вместо прежних 1,5 он составит 3. Соответственно, расходы на холодное водоснабжение для жильцов, не оборудовавших свои квартиры счетчиками, увеличатся вдвое, сообщает СтальМедиа со ссылкой на комитет ЖКХ Новокузнецка.

Стоит напомнить, что, согласно федеральному законодательству в сфере энергосбережения, владельцы недвижимости обязаны устанавливать приборы учета. В случае их отсутствия, оплата коммунальных услуг производится по установленным нормативам, к которым применяется повышающий коэффициент. Он действует не только при отсутствии счетчика, но и в ситуациях, когда прибор учета вышел из строя или у него закончился срок поверки.

Введение указанной меры преследует цель стимулировать граждан к установке индивидуальных водосчетчиков и, как следствие, повысить общую энергоэффективность, обеспечив оплату коммунальных услуг исходя из фактического объема потребления.

Для записи на процедуру опломбировки приборов учета холодной воды следует обращаться по следующим телефонным номерам: для клиентов ООО «Водоканал»: (3843) 790-613; для клиентов МКП «ВКХ»: (3843) 921550 (для организаций), (3843) 79-06-13 (для частных лиц).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.