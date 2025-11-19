Жителям Молзино Богородского округа помогут решить вопрос с холодной водой

Накануне в администрации Богородского округа заместитель главы Дмитрий Устинов и депутат Ольга Попова провели рабочую встречу по поводу непростой ситуации в деревне Молзино — нестабильного холодного водоснабжения. Вместе с инициативными жителями специалисты обсудили сложившуюся ситуацию и наметили пути решения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители Молзино давно страдают от слабого напора воды, особенно в летний период, когда начинается поливочный сезон. Также происходят постоянные прорывы и отключения. Дмитрий Устинов подробно остановился на текущем положении дел и представил конкретный план действий по исправлению ситуации. В рамках первого этапа, в 2026–2027 гг. будет проведена реконструкция ВЗУ в деревне Молзино с установкой станции обезжелезивания — это внесено в проект госпрограммы. В настоящее время в данную госпрограмму вносятся необходимые изменения.

В рамках реализации второго этапа администрация муниципалитета будет добиваться вхождения в госпрограмму по капремонту сетей водоснабжения. Этот вопрос будет прорабатываться совместно с МинЖКХ.

Кроме этого, в качестве локальных мер рассматривается возможность подключения части деревни Молзино к ВЗУ «Ямкино» для улучшения ситуации с водоснабжением. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

Участники встречи договорились о совместном контроле за ходом работ.

«Уверена, что общими усилиями мы добьемся для жителей Молзино стабильного и качественного водоснабжения», — отметила Ольга Попова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.